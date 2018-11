Agricoltura, Di Gioia: “Puglia non perderà fondi Psr”

BARI- Le ombre sul Piano di sviluppo rurale della Regione Puglia, per buone parti fermo al palo, agita molti agricoltori, ma “non c’è alcun rischio che la Regione Puglia perda i finanziamenti del Psr 2014-2020”, ribadisce l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Leonardo di Gioia, per il quale “quanti lo denunciano sollevano una polemica che non ha nessun fondamento”.

“L’’attuazione delle graduatorie delle Misure 4.1 e 6.1 – prosegue di Gioia -, dedicate agli investimenti strutturali e al primo insediamento dei giovani in agricoltura, sono oggi legate al giudizio del Tar. Ma nei prossimi mesi e già a partire dal 4 dicembre, data in cui è prevista l’ultima udienza, si avvierà a conclusione. Stiamo provvedendo con le istruttorie delle domande così come il TAR ci ha indicato di fare. Quello che preoccupa – conclude -, ma nessuno pare ricordarselo, è l’elevato numero di manomissioni delle pratiche candidate e delle artificiose presentazioni di documentazioni che non sono oggettivamente rispondenti al vero. La Pubblica Amministrazione oggi è impegnata nello scovare chi ha peccato di disonestà a discapito di chi, invece, secondo le regole e nella piena correttezza ha il diritto di essere tutelato e premiato”.