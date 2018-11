34enne leccese nel coordinamento nazionale di Potere al Popolo

LECCE- C’è anche una leccese nel coordinamento nazionale di Potere al Popolo, eletto lo scorso 15 novembre: si tratta di Silvia Piccinonno, 34 anni, candidata per l’Assemblea territoriale di Lecce. Rappresenterà la Puglia insieme a Giovanni Tortora, 39enne di Bisceglie. I due nuovi Coordinatori, secondo lo statuto di Pap votato ad ottobre, dovranno non solo presiedere ai lavori del Coordinamento Nazionale, ma anche svolgere le funzioni di coordinatori regionali, facendosi portavoce delle istanze e delle lotte delle Assemblee pugliesi.

“La nostra Regione con i suoi 400 chilometri e sei province – dicono i due coordinatori – rappresenta una sfida importante: Potere al Popolo sostiene con convinzione la lotta del Movimento No Tap e delle Rete Adriatica No Snam; è al fianco di tutta la città di Taranto per la questione Ilva e di Brindisi per la centrale Enel Federico II; è sceso in piazza a Bari contro il fenomeno del dilagare di formazioni e aggressioni neo-fasciste; ha aperto ambulatori popolari in Provincia di Bari e Bat e si dovrà consolidare e strutturare ulteriormente, per esserci nelle campagne del Foggiano, del Nord-barese e del Salento, affiancando chi è già un baluardo contro il caporalato, la mafia e i malcostumi politici. La nostra proposta qui in Puglia è forse contro-culturale, ma proprio la sua innovazione, siamo certi, ne sarà la sua forza. A partire da oggi, chiunque vorrà contribuire alla formazione di un’Assemblea territoriale avrà da noi tutto il sostegno per farlo”.