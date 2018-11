Tap, cromo esavalente in falda: perquisizioni e sequestri

LECCE- Nella mattinata di ieri 15 novembre, nelle province di Lecce, Roma, Milano e Padova, i militari del Noe di Lecce, congiuntamente a quelli dei Noe di Roma e Milano ed ai colleghi del comando provinciale di Lecce, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione e sequestro nell’ambito del procedimento penale sulla realizzazione del gasdotto Tap di Melendugno. Sono state perquisite le sedi legali, operative, uffici e cantieri della società di Melendugno , Roma e Lecce, mentre a Villafranca Padovana è stata perquisita la sede del laboratorio di analisi. L’attività ha permesso di rinvenire e sequestrare una corposa documentazione, anche su supporto informatico, ed in particolare tutti i rapporti di prova, analisi e altri documenti, dal novembre 2017 ad oggi, collegati ai campionamenti, effettuati sulle acque di falda sottostanti nel cantiere Tap, in localita’ San Basilio dove, dalle indagini condotte da questo comando e da Arpa Puglia, era stato riscontrato il superamento della concentrazione della soglia di contaminazione di alcuni parametri, tra i quali il cromo esavalente. Inoltre, nel procedimento penale in argomento risultano 3 indagati.