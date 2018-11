Nuova Questura, il Capo della Polizia Franco Gabrielli firma protocollo d’intesa

LECCE- Spero di riuscire ad essere a Lecce anche per il taglio del nastro della nuova questura. Con queste parole il Capo della Polizia Franco Gabrielli ha auspicato la realizzazione in tempi brevi della nuova sede della Polizia di Stato a Lecce che, con la firma del protocollo d’intesa avvenuta nel pomeriggio in prefettura alle presenza di tutte le autorità del territorio ha dato il via libera definitivo alla ricollocazione delle forze di Polizia nel comune di Lecce.

Il protocollo porta tre firme : quella di Gabrielli, quella del sindaco di Lecce Carlo Salvemini e quella di Vincenzo Capobianco, direttore regionale dell’agenzia del demanio di Puglia e Basilicata. Prevede, da parte degli impegni precisi: il Ministero dell’ Interno approva la collocazione della nuova questura tra via Carrà e via Catanzaro e si impegna ad attivare tutte le iniziative utili a reperire i fondi; l’agenzia del demanio si impegna all’attuazione del protocollo compresa l’acquisizione gratuita dal comune di Lecce dei terreni, e infine il Comune che si impegna, tra le altre cose, ad adottare la variante urbanistica sui terreni con la convocazione di una conferenza di servizi rilasciando i necessari titoli abitativi. Un presidio, ha detto Gabrielli, che significa rispondere alle richieste di sicurezza per i cittadini leccesi.