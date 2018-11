Sos Odontostomatologia: unità operativa a rischio

LECCE- Riflettori puntati sul piano di riordino sanitario, operativo dal 9 agosto scorso, che vede cancellata una storica unità operativa del Fazzi di Lecce, ossia la Odontostomatologia. Si tratta di una struttura importante, a costo zero e che conta 4000 prestazioni annue, tanto da essere unico riferimento per la provincia Lecce, Brindisi e Taranto. Una soppressione quindi che si fa fatica ad accettare e dinanzi alla quale i volontari sanitari, insieme ad associazioni e movimenti civili, chiedono oggi chiarezza.

Fa eco a questo appello, Andare Oltre che per conto del responsabile provinciale Massimo Fragola “sposa la causa di tutte quelle famiglie che oltre ad avere difficoltà mediche vivono anche una situazione economica di disagio, sapendo che la situazione attuale probabilmente comporterà la rinuncia di tanta gente a prendersi cura di sé e dei propri cari. Non possiamo permettere che si consumi davanti ai nostri occhi un tal vilipendio dei principi costituzionali. Per questo – conclude Fragola – chiediamo a tutti gli organi amministrativi coinvolti, dalla Direzione Generale ASL alla Regione Puglia, chiarimenti e spiegazioni sulla vicenda, nella speranza che l’Unità operativa possa essere riattivata al più presto”..