Stai Sereno! Ciak si gira nel Salento

OTRANTO- Il cinema italiano e internazionale si innamora del Salento. Muretti a secco e mare blu sullo sfondo di intrighi e politica abilmente intrecciati nella trama di Stai Sereno! – Stay calm. È il titolo della pellicola presentata in queste ore nella Sala Triangolare del Castello Aragonese di Otranto. Qui è in programma per i prossimi giorni il primo ciak del film, un’intrigante storia con il timbro della black comedy per la regia di Davide Dapporto.

Film di produzione cinematografica italiana sarà girato interamente in lingua inglese. Il film è realizzato anche grazie al Fondo di Apulia Film Commission. Punta di diamante di Stai Sereno! – Stay calm, l’attore statunitense di origini greche Billy Zane noto al grande pubblico per la sua interpretazione nel film “Titanic”, il colossal storico del 1997 scritto e diretto da James Cameron. In Titanic, Billy Zane ha recitato nella parte dell’antagonista di Leonardo Di Caprio, il fidanzato imposto alla bella Rose (Kate Winslet). Un cast eccezionale per Stai sereno! – Stay calm. Billy Zane, infatti, sarà affiancato sul set da attori di primo piano: dalla bellissima e bravissima Samantha Capitoni, a Francesco Meoni e a Corrado Fortuna. Una produzione cinematografica importante che ha scelto la Puglia ed in particolare Otranto per raccontare con energia una storia affascinante che terrà gli spettatori con il fiato sospeso fino al coup de thèâtre finale.