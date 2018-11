Crollo di Marsiglia, a Taranto lutto cittadino per Simona

TARANTO- Lutto cittadino a Taranto per la morte di Simona Carpignano, per la quale esprimono profondo cordoglio anche gli atenei di Lecce e Marsiglia e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. La giovane tarantina ha perso la vita lunedì, a causa del crollo delle due palazzine nella città francese, dove si era trasferita dopo due lauree per cercare lavoro. Il suo corpo è stato ritrovato ieri sotto le macerie. “La perdita insensata di una giovane vita – è scritto in una nota del Comune – è sempre difficile da accettare e ferisce una comunità nel profondo, spingendola ad unirsi verso un sentimento di comune commozione. A tale sentimento ci uniamo e siamo partecipi del profondo dolore che il vuoto lasciato da Simona ha lasciato e continuerà a lasciare”.