I formatori precari dei centri per l’impiego protestano

LECCE – I 280 formatori in distacco (ossia in regime di convenzione) presso i Centri per l’impiego di Puglia non sono più disposti ad accettare l’eterno precariato a cui si dicono condannati: chiedono attenzione e domani si asterranno dal lavoro dalle 8 alle 11 del mattino, radunandosi in assemblea sindacale.

“Da ben 16 anni siamo in trincea per prestare servizi all’utenza -dicono- Oggi più che mai affrontiamo tematiche inerenti la disoccupazione, il welfare, l’orientamento, garanzia giovani, rei, red e quanto altro verrà. Noi dipendenti degli enti di formazione, eternamente precari, chiediamo considerazione come per le altre categorie in crisi -continuano- siamo eternamente precari e per giunta arratrati, ad oggi, di ben 4 stipendi. Da gennaio per noi nessuna certezza”.