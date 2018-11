Provinciali, il centrosinistra si prende Lecce e Brindisi. A Taranto trionfa Gugliotti

LECCE- I cori da stadio nel corridoio di Palazzo dei Celestini, ad un’ora dalla chiusura dei seggi, sanno di liberazione: dopo quasi un decennio, il centrosinistra si riprende la Provincia di Lecce, ma lo fa anche con il supporto importante di un pezzo di anime del centrodestra. È la nuova generazione politica, quella dei trentenni, a insediarsi a palazzo, con Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli, ex segretario dei giovani democratici, vicinissimo al governatore Michele Emiliano, che è il regista che ha creato la convergenza con altri suoi giovani fedelissimi, come il vicesindaco di Lecce Alessandro Delli Noci e il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, che ha spaccato il centrodestra veicolando le preferenze del suo movimento Andare Oltre verso Minerva. Che è riuscito ad allargare, però, anche a Puglia Popolare di Luigi Mazzei, anche questo storicamente di casa nella coalizione azzurra.

La partita leccese si è chiusa con uno scarto importante: Minerva ha incassato il 58 per cento dei voti (638 schede), lo sfidante Gianni Marra si è fermato al 42 per cento (442 schede). A guardare dentro i numeri relativi ai due centri più decisivi, perché più popolosi, in base al voto ponderato, si comprende meglio: a Nardò Mellone ha orientato verso Minerva 18 voti, mentre Marra ne ha ottenuti solo 7. A Lecce pareggio: 16 a 16. Minerva ha ammesso che se ne aspettava almeno due in più, ma comunque nel capoluogo il centrodestra regge, per quanto sia ipotizzabile che Prima Lecce, ispirata dal senatore leghista Roberto Marti, possa aver dato supporto a Minerva.

Al centrosinistra allargato al civismo va anche la Provincia di Brindisi, con Riccardo Rossi, sindaco del capoluogo, che ha incassato il 65 per cento delle preferenze rispetto allo sfidante del centrodestra Pasquale Rizzo, sindaco di San Pietro Vernotico, fermo al 35 per cento.

A Taranto l’inatteso tonfo del sindaco del capoluogo ed espressione del centrosinistra Rinaldo Melucci, che ha paradossalmente perso anche nella sua città, lasciando il passo al sindaco di Castellaneta, esponente del centrodestra, Giovanni Gugliotti.