Basket: Brindisi espugna Pistoia (74-90)

BRINDISI – Con una grande prova di carattere e di qualità l’Happy Casa Brindisi espugna il Pala Carrara di Pistoia, fa bottino pieno contro Oriora Pistoia e torna a casa con dei punti importantissimi.

Una vittoria assolutamente meritata per la squadra di Frank Vitucci, costruita già nel primo periodo (28-16) e perfezionata nell’ultima frazione (29-17) dopo aver fronteggiato i reiterati tentativi di recupero dei toscani nella parte centrale. Con 20 punti Brown è stato il miglior realizzatore, seguito da Clark con 17 e soprattutto da Vojeciechowski con 11, parso in netta ripresa. Una grande prova di squadra, a conferma della compattezza di un gruppo che può trarre dal preziosissimo successo in terra toscana motivazioni molto importanti per il cammino stagionale.

Per tutti gli amici del basket appuntamento martedì sera con TERZO TEMPO alle ore 21.30 su TeleRama.