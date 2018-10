275, Tricase indecisa. L’opposizione: “Il sindaco Chiuri si faccia da parte”

TRICASE- “Se il sindaco Chiuri non riesce a gestire la vicenda statale 275, si faccia da parte. Sta mettendo alla berlina Tricase”. La richiesta arriva dai consiglieri di opposizione Nunzio dell’Abate e Vito Zocco, dopo che la Regione Puglia ha scritto due volte in pochi mesi e nelle scorse ore l’assessore ai Trasporti Giannini ha chiesto pubblicamente di decidere se far passare il tracciato a est o a ovest dell’abitato.

“Dobbiamo subire l’onta di un Commissario che si sostituisca all’Amministrazione e decida per Tricase? Come gruppo consiliare – dicono – ci siamo già dissociati da questa empasse e ci siam pronunciati per la soluzione ad est del tracciato, con una mitigazione da concordare fra ANAS ed il nostro ufficio tecnico. E’ quella che più è prevalsa tra i cittadini e le associazioni intervenute al dibattito consiliare aperto del 12 ottobre scorso”.