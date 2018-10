LECCE- “Insieme in campo” in nome della legalità e della solidarietà. Si tratta del protocollo d’intesa firmato dalla Squadra di Calcio degli Ordini e delle Professioni del Salento con la Provincia di Lecce: l’obiettivo è “la promozione di un progetto aggregativo sociale, culturale, educativo e formativo che, partendo dallo sport coinvolga tutti i soggetti pubblici e privati nel diffondere la cultura del rispetto e della legalità, per uno sport più etico, solidale e responsabile”.

Non a caso la Squadra ha deciso di dar vita al 1° Campionato Benefico degli Ordini e delle Professioni del Salento per Tria Corda Onlus, che si svolgerà da novembre 2018 a marzo 2019, e che vedrà la partecipazione, oltre che degli avvocati, anche dei commercialisti, dei geometri, degli ingegneri, dei medici, degli infermieri, del personale di Aeronautica e Polizia.

I titoli in palio sono i seguenti: scudetto delle professioni, coppa Puglia delle professioni, miglior giocatore, miglior portiere, miglior realizzatore.

Nel corso del Campionato verranno assegnati anche il premio alla Legalità ed il premio Fair Play. Inoltre, per tutto il periodo della manifestazione, i componenti della Squadra di Calcio degli Avvocati dell’Ordine di Lecce, insieme a psicologi forensi di fama nazionale e a giudici del Tribunale di Lecce, saranno a disposizione degli Istituti scolastici salentini, per dialogare e confrontarsi con gli alunni sui temi della legalità, così come avvenuto lo scorso anno con l’iniziativa “Respect, Rispetto dei diritti dell’adolescenza – Memorial Mario Russo”.