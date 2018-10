Tornano le Conversazioni sul Futuro

LECCE- Conversazioni sul Futuro torna a Lecce per il sesto anno. In mattinata la presentazione dell’intero programma. Quattro giorni, da giovedì 25 ottobre sino a domenica 28 di workshop, incontri, dibattiti, confronti, lezioni, proiezioni, presentazioni di libri e concerti. Un festival organizzato dall’associazione Diffondiamo Idee di Valore, in collaborazione con numerose realtà pugliesi e nazionali e che racconta con pluralità di linguaggi e di punti di vista il mondo contemporaneo. Anche quest’anno tanti autorevoli ospiti e location diverse in tutte le città per ospitare gli eventi. Si parlerà di Afghanistan, di libertà di espressione, spesso calpestata, ma anche di scienza, con le lezioni su Marte, e del caso Cucchi, con la proiezione del film Sulla Mia Pelle e l’incontro con Ilaria Cucchi, il 25 nel cinema Don Bosco. E ancora diritti umani, ecologia, ecologia e alimentazione. Un programma fitto di appuntamenti tra attualità e cultura.