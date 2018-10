Erbacce nell’anfiteatro, ma al Comune diffida a non intervenire

LECCE- Crescono le erbacce all’interno dell’anfiteatro romano di Lecce, simbolo storico della città e nel suo salotto per eccellenza, piazza Sant’Oronzo. Incuria che non passa inosservata e che è il frutto di un cortocircuito: il Comune di Lecce non può intervenire per la manutenzione, anzi, è stato diffidato dal farlo, il 12 ottobre scorso, con tanto di nota scritta del Polo museale della Puglia, sotto la cui gestione è passato il bene.

L’ultima pulizia risale a metà estate. Poi, più nulla. Sempre stando alla lettera di una settimana fa giunta a Palazzo Carafa, è stato prefigurato come imminente (“nei prossimi giorni”) un “intervento di diserbo e contestuale bonifica dell’area e degli spazi chiusi, all’interno dei quali sono accumulate ingenti quantità di rifiuti di ogni genere”.

Nel frattempo, le infestanti crescono ancora. Il Comune lì non può metterci piede, se non dopo essere stato autorizzato dal Polo museale che, l’8 ottobre scorso, ha provveduto anche a sostituire le chiavi di ingresso all’anfiteatro, agli ambulacri e agli ambienti di servizio. A disposizione dell’amministrazione verrà messa solo la chiave del cancelletto rivolto verso via Fazzi per casi di emergenza e per l’accesso per eventuali operazioni di pulizia purché “concordate”.

“In attesa dei contratti che il Polo stava predisponendo per la manutenzione, ci hanno autorizzato un paio di mesi fa, ma poi hanno anche spiegato che dopo avrebbero provveduto loro a brevissimo”, dice l’assessore all’Ambiente Carlo Mignone, rispondendo al consigliere di opposizione Andrea Guido, che ha bacchettato sia il Polo Museale sia il Comune, che, a suo dire, “anziché vigilare, allertare e collaborare nell’interesse della Città, cosa fa? Nulla!”.