A lezione senza aule: studenti protestano, Ateneo corre ai ripari

LECCE- A quasi un mese dall’inizio delle lezioni, il copione si ripete: carenza di aule e orari sovrapposti. Accade nel Dipartimento di Studi Umanistici e gli studenti di Link Lecce protestano e denunciano. “Pochi giorni fa – raccontano – l’ennesimo episodio: gli studenti sono stati invitati a lasciare l’aula assieme alla docente – poichè quell’aula era stata assegnata anche ad un altro insegnante – per spostarsi in un’altra con posti a sedere non sufficienti, cosa che ha spinto un numero consistente di studenti ad abbandonare la lezione”.

“Estremamente critica” è definita la situazione per i corsi di laurea di Lingue e Letterature straniere e Scienza e Tecnica della mediazione linguistica. “Sono settimane che sollecitiamo tutte le strutture di competenza a trovare una soluzione, senza ricevere risposta”, rimarcano da Link. L’associazione sbotta dopo il rinvio delle soluzioni attese per oggi: in mattinata, infatti, si è riunita la commissione tecnica che l’Ateneo ha insediato in seguito alle rimostranze esposte dagli studenti al rettore lo scorso 17 ottobre.

“Avendo attivato senza indugio tutti gli organi preposti – dice il prorettore vicario Domenico Fazio- assicuriamo agli studenti ed alle loro famiglie una soluzione quanto più rapida possibile, che vada incontro alle esigenze di tutti”.