Il giorno del verdetto finale: sul gasdotto Tap nessuna retromarcia

MELENDUGNO- E’ il giorno della decisione finale. Oggi il Ministero dell’Ambiente si esprimerà sulla correttezza dell’iter seguito per la costruzione del gasdotto Tap. La comunicazione è attesa nelle prossime ore. Dopodiché, la multinazionale è pronta a riprendere i lavori a Melendugno.

Questo di oggi è l’ultimo passaggio politico, accordato durante l’incontro a Palazzo Chigi di lunedì sera, quando il sindaco di Melendugno, i parlamentari pugliesi e consiglieri regionali e comunali del M5S sono stati ricevuti dal premier Conte e dai ministri per il Mezzogiorno Lezzi e dell’Ambiente Costa.

Un fiume di polemiche accompagna questo giorno. Da una parte c’è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che accusa il M5S di “ritirata indegna” per aver “fatto una retromarcia totale su Ilva” e perché “si accinge a fare lo stesso sulla vicenda Tap”; dall’altra i pentastellati che rispondono al governatore di essere “un componente di spicco del partito che questa opera l’ha voluta e che con la sua inerzia è uno dei responsabili dell’arrivo del gasdotto in Puglia”. Il sindaco di Melendugno, Marco Potì, continua a chiedere di bloccare l’opera a causa di presunte irregolarità di Tap.

Proprio su questo, però, nelle prossime ore arriverà il parere finale del Ministero dell’Ambiente. Dal controllo fatto questa estate, però, non erano emerse irregolarità. Il supplemento di istruttoria porterà al verdetto finale (al netto di future decisioni della magistratura). E’ certo, comunque, che per il governo l’opera deve andare avanti. L’alternativa, stando a quanto fatto sapere dallo stesso premier Conte, è pagare penali e risarcimenti che costerebbero quanto una manovra finanziaria. Rischio che per il sindaco di Melendugno non ci sarebbe, se dovessero emergere violazioni di legge compiute. “Non ci sarebbe così nessun bisogno di bloccare i lavori per volontà politica – ha rimarcato Potì- ma Tap si bloccherebbe da sola per propria responsabilità, senza il terrore di risarcimenti”.