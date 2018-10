Unisalento: è “La Settimana del lavoro”

LECCE- Studenti a confronto con circa 200 aziende, per incontrarle e capire cosa fare del proprio futuro. Si tratta dell’opportunità che offre “La Settimana del lavoro”, in programma dal 15 al 19 ottobre nell’edificio “Aldo Romano” dell’ Ecotekne. Giunta alla settima edizione, l’iniziativa è organizzata dall’Ufficio Career Service d’intesa con il Gruppo di Lavoro di Ateneo per il Job placement, coordinato dal Referente del Rettore per il Job placement professor Angelo Salento, nell’ambito del Progetto Best Placement UniSalento finanziato dalla Regione Puglia.

«Sono circa 200, complessivamente, le aziende che hanno aderito alla Settimana del Lavoro»-si legge nella nota «Circa la metà sono salentine. Nel tempo abbiamo allargato e migliorato i servizi offerti. Il risultato è una settima edizione particolarmente ricca di opportunità per i nostri laureati. Oltre all’accresciuto numero di aziende aderenti, ci fa piacere ospitare sia significative realtà del territorio sia grandi imprese nazionali e multinazionali».

Come per le precedenti edizioni, le aziende avranno occasione di presentarsi a studenti, laureati, dottorandi e dottori di ricerca di ogni settore, che a loro volta potranno essere invitati dalle imprese a effettuare colloqui successivi nelle rispettive sedi.