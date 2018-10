Provinciali: fumata nera del centrodestra, tutto azzerato

LECCE- Si riparte da zero. Noi con l’Italia pone il veto a Martella: troppo “martiano”. Passo indietro anche di Quarta ed i fittiani pensano ad un piano B per portare a casa un loro nome.

Martella e Quarta i nomi proposti ieri, ma fuori anche questi. Oggi un nuovo tavolo, ma ancora nulla di fatto per l’individuazione del candidato alla presidenza della Provincia di Lecce. Fratelli d’Italia continua ad aspettare, idem Forza Italia dopo aver sacrificato Gianni Marra per agevolare l’unità, così come anche il sindaco Pippi Mellone. Puglia Popolare si dichiara disponibile a valutare altre ipotesi prima di svincolarsi in virtù dell’alleanza barese con Emiliano. Svincolarsi se il candidato è troppo connotato con la destra, per poi, quindi, riflettere e lasciare liberi i propri consiglieri comunali elettori a strizzare l’occhio a Minerva del Pd. Sul nome del primo cittadino di Nociglia alcuna riserva è arrivata, se non dal gruppo fittiano, in quanto Martella è troppo vicino alle posizioni del senatore Marti. Alla fine si è ritirato.

Noi con l’Italia è ancora scettica di buttar altre ipotesi anche se riemergerebbero quelle del primo cittadino di Casarano, Gianni Stefano, e di Scorrano, Guido Stefanelli, ma non si tralascia la possibilità di un terzo moderato da sempre di fede fittiana, sin dagli anni della Dc, e sindaco al secondo mandato nel sud Salento. Ma ci sarebbe anche un piano B, ovvero trattare sino all’ultima ora per poi chiudere su un proprio nominativo, convinti che le altre forze possano non essere in condizione di raccogliere le quasi 200 firme di amministratori. E quelle firme sono necessarie per avanzare la candidatura al vertice di Palazzo dei Celestini. Ipotesi piano B non secondario, dunque, avendo i fittiani già iniziato questa operazione.