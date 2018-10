Provinciali: Colafati batte Stefanelli con il solo no di Mellone

LECCE-Rispunta il nome di Stefanelli che strappa il si di Lega e FdI, il no di F.I e Puglia Popolare. Mazzei propone Colafati tutti d’accordo ma Mellone abbandona il tavolo ad ore la scelta definitiva

Un’altra puntata del tavolo, due al giorno per levare l’empasse di torno ma ancora non c’è la fumata bianca. Si attendeva la rosa da parte di Gabellone, non la presenta e propone i nomi di tutti i primi cittadini di riferimento non in scadenza di mandato. La Lega propone il fittiano Stefanelli. C’è il si di Mellone e Fratelli d’Italia ma il no di Forza Italia e Puglia Popolare che propone il nome del sindaco di Poggiardo. Dopo le fasi preliminari di eliminazione di tutti i vari nominativi, sia il partito di Salvini che quello di Cassano propongono esponenti vicini a Noi per l’Italia. Dopo i tre consensi favorevoli, come dicevamo, per il primo cittadino di Scorrano, il segretario provinciale di Puglia Popolare, Luigi Mazzei, butta sul tavolo del centro destra, per la candidatura alla presidenza della Provincia di Lecce, il nome di Giuseppe Colafati. Nome indicato dai militanti del partito di Cassano facendo una valutazione sui 12 sindaci di riferimento. Accettato subito da Fratelli d’Italia, Lega, logicamente dal gruppo fittiano, non contrarietà dei berlusconiani ma non digerito da Pippi Mellone che abbandona il tavolo. Motivazione? Non lo conosco e non posso esprimermi ma per molti potrebbe essere la mossa per rendersi libero, non alterare i rapporti con Emiliano, e strizzare l’occhiolino, qualora dovesse spuntarla, all’amico di Gallipoli visto l’appoggio del suo consigliere Fragola al sindaco Salvemini ed al vice Delli Noci . Altro tavolo nelle prossime ore ma, al netto della contrarietà del sindaco di Nardò, potrebbe essere, Colafati, il candidato presidente per il centro destra