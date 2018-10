Mellone e Puglia Popolare cosa faranno realmente?

LECCE- La candidatura di Minerva, e l’assenza delle liste, potrebbero tentare Mellone e Puglia Popolare a votare per il sindaco di Gallipoli?

A candidature definite potrebbe esserci in sede di votazione, per l’elezione del presidente della provincia, qualche sorpresa. Sorpresa perché i nomi, non essendo vincolati a liste, ma dovendo votare unicamente per colui indicato dalle coalizioni alla poltrona più alta di palazzo dei celestini, potrebbero far scaturire ogni colpo di scena. Puglia Popolare seduta al tavolo del centrodestra a Lecce, ma a Bari a quello di Emiliano con un proprio assessore nella giunta del governatore, dopo la bocciatura dell’ipotesi Mellone da loro ipotizzata e se non dovesse vedersi promossi quello del primo cittadino di San Donato, potrebbero essere indotti a guardare al sindaco di Gallipoli emanazione diretta del Presidente della Regione specie se questo dovesse consigliarlo alla forza rappresentata dal senatore Cassano. Così come, considerata la contrarietà al suo nome, Pippi Mellone potrebbe portare a casa la rivincita facendo votare i suoi per l’amico gallipolino vista la sua vicinanza personale a questo ed al presidente della Regione? Potrebbe perché non certo sarà rimasto soddisfatto quando Minerva disse il suo no secco ad un nome diverso dal Pd quando lo stesso Mellone auspicava la confluenza su di lui contando nel rapporto e sul fatto che al comune di Lecce fosse in maggioranza con Salvemini in quanto alleato di Delli Noci. Riserve ed interrogativi che circolano sul tavolo del centrodestra