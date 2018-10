Spazio ZeroSei: la periferia riparte dai bambini

LECCE – Uno Spazio per le scuole e le famiglie, in cui incontrarsi, condividere, scoprire. In città nasce Spazio ZeroSei, un luogo aperto a tutti i bambini da 0 a 6 anni e agli adulti che crescono con loro. Il progetto è stato selezionato (fra i 14 approvati a livello nazionale) dall’impresa sociale Con I Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. In mattinata, a illustrarne i dettagli, il sindaco Salvemini, il suo vice Delli Noci e l’assessore al Patrimonio Rita Miglietta.

Spazio ZeroSei è anche una rete di spazi: in Toscana (Pistoia), Liguria (Ventimiglia), Calabria (Vibo Valentia Marina) e Puglia (Lecce), nati per essere luoghi di educazione non formale con l’intento di contrastare la povertà educativa promuovendo occasioni di socializzazione tra bambini e famiglie, integrando i servizi sociali ed educativi presenti sui territori, caratterizzati da un’alta presenza di famiglie in condizione di disagio sociale.

A Lecce, Spazio ZeroSei, gestito dall’associazione AlteraMente, nasce non a caso nel quartiere popolare San Sabino. La periferia, dunque, riparte dai più piccoli.