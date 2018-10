Provinciali, no al Pd da parte di Lega, Forza Italia e FdI. I fittiani tacciono

LECCE – La Rosa dei nomi del Pd trova il secco no dei partiti tradizionali del centrodestra. Il tavolo lo ribadisce ma bisogna trovare necessariamente un accordo tra Marra e Mellone, anche se quest’ultimo ritiene di essere il più forte e quindi non intende fare un passo indietro.

Per Fratelli d’Italia Pierpaolo Signore è chiaro: “spero trovino la soluzione -dice- perché per vincere abbiamo bisogno sia del Sindaco di Nardò che di quello di Squinzano. Se ci indurranno a dover votare, auspichiamo che il voto sia segreto perché sui nomi non può essere palese. Assolutamente no -aggiunge- alle ipotesi del Pd”.

Sulla stessa linea Forza Italia attraverso il segretario Mazzotta, anche in virtù del fatto che uno dei due papabili nomi sia proprio l’azzurro Marra. Secco il no al trasversalismo.

Per il numero uno della Lega Andrea Caroppo “le proposte del partito democratico non ci hanno mai interessato -dice- perché come già detto siamo alternativi ovunque. In questi giorni sto incontrando tutti, dai segretari politici ai due candidati -aggiunge- il tutto per tentare di trovare una sintesi ormai necessaria”.

“Non ci sono più i tempi per una soluzione istituzionale per le visioni interne dei partiti per cui rimetto la maglia del centrodestra ed il candidato non potrà che uscire dal nostro tavolo”. Così spiegava il segretario provinciale di Direzione Italia Antonio Gabellone, da noi interpellato tre giorni fa, ma dopo la visita di Emiliano e l’ipotesi del candidato trasversale non risponde più al telefono.

Per Mazzei la soluzione Minerva potrebbe spostare Puglia Popolare sul tavolo del centrosinistra ma se non si trovasse un accordo, e dovesse poi restare il nome di Taurino, e spuntarla Mellone non è detto che il partito di Cassano non possa poi restare al tavolo del centrodestra.

Giovedì la presentazione delle candidature, dunque qualche giorno altro per le trattative.