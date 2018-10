Maltempo e disagi in tutto il Salento, ma la pioggia concederà una tregua

SALENTO – Mentre continua l’allerta per le prossime ore. Previste altre precipitazioni, ma meno gravi e pesanti di quelle che nelle ultime ore hanno messo i ginocchio alcune zone delle tre province di Lecce, Brindisi e Taranto dove nella giornata di sabato sono state chiuse tutte le Istituzioni scolastiche del Territorio. IL nubifragio che si è abbattuto sul tarantino ha allagato strade e creato disagi alla circolazione. Le strade di Pulsano, Laterza, Castellaneta e Ginosa soprattutto si sono trasformate in veri e propri torrenti in piena, come si vede dal alcune foto di “Meteopuglia in foto” Acquazzoni e disagi anche nei comuni a nord della provincia di Lecce e nel Brindisino, proprio a causa dell’instabilità che proveniva dal Golfo di Taranto. Pioggia su molti settori centro meridionali della Puglia, le pioggie diffuse più consistenti alcune a carattere temporalesco hanno creato non pochi disagi anche a sud della pe di automobilisti in panne. Fortunatamente non si sono registrati danni gravi e nelle prossime ore, anche se saranno presenti ancora alcuni rovesci, la situazione migliorerà.