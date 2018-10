Adolescenza 3.0, tra problemi di fertilità e depressione giovanile

MELPIGNANO- Esperti a confronto nell’ex convento degli Agostiniani di Melpignano per parlare di Adolescenza 3.0. Si tratta di un evento organizzato dalla dott.ssa Annunziata Marra, Segretario Regionale AGITE Puglia e che desidera accendere i riflettori su un momento della vita di transizione, in cui emergono diverse problematiche, in particolar modo legate alla fertilità che potrebbe essere messa a repentaglio a causa di malattie sessualmente trasmissibili o disturbi alimentari, come anoressia e obesità.

Ma non solo. Tra gli altri problemi che emergono nell’adolescenza ritroviamo la depressione, legata magari al bullismo o al cyberbullismo, e la ludopatia.