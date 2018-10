Tavolo centrosinistra con l’Udc che molla il centrodestra

LECCE- Si è svolto in mattinata il tavolo del centrosinistra presso Palazzo dei Celestini. Vi hanno partecipato tutte le forze del centrosinistra con l’aggiunta dell’Udc e de La Puglia in più. Altre importanti forze civiche, pur non partecipando, si legge nel comunicato, hanno inviato al tavolo un messaggio di condivisione di un percorso comune. La volontà del tavolo è quella di aprire una fase politicamente nuova incardinata su un profilo di candidato presidente di centrosinistra. Al momento le forze politiche e civiche si sono date appuntamento al prossimo 5 ottobre, nel frattempo apriranno una fase di ascolto tra i propri amministratori e militanti.