Maltempo, per domani allerta arancione sul Salento

SALENTO- La Protezione civile ha diramato l’allerta arancione per la giornata di domani 3 ottobre su tutta la Puglia meridionale, a partire dalla mezzanotte e per tutte le successive 24 ore. Un’area depressionaria, con contributo interno di aria fredda, presente sul mediterraneo centrale, infatti, continuerà a determinare condizioni di spiccata instabilità in particolare sulle aree ioniche.

La fase di maltempo sarà caratterizzata anche da un deciso aumento della ventilazione dai quadranti settentrionali e da un calo termico su tutta la regione. Pertanto per la giornata di domani 3 ottobre e per le successive 24 ore si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, occasionalmente abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la regione. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.