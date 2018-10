“Versi tra due mari”: pluripremiato l’Istituto Superiore Marzolla di Brindisi

BRINDISI- Nella fresca serata del 29 settembre, l’Istituto Superiore Marzolla Leo Simone Durano di Brindisi è stato pluripremiato a San Pancrazio Salentino al Concorso letterario nazionale “Versi tra due mari”, indetto dall’Associazione Culturale Thazamaski, giunto alla sua terza edizione. Nella categoria “Scuole Superiori di Secondo Grado”, sezione B1- Poesie in italiano- il primo premio è andato ad Enrica Anna Sconosciuto, della III C del Marzolla, con la poesia “Madre Italia”, motivato con un apprezzamento per la “celebrazione della bellezza e della inestimabile grandezza delle antiche gesta e della gloria” che hanno caratterizzato la storia della nostra nazione. Il secondo premio è andato a Chiara Quarta, VB del “Marzolla”, per “Rime alla diversità”, il terzo a Gaia Clarizia, III A del Liceo Artistico “Simone” , per il testo “Vertigini”. Grande la soddisfazioni per le docenti Chiara Consiglio, Simone De Giovanni, Sabrina Gorgoni, che hanno guidato le alunne nella preparazione dei lavori letterari. Temerario e audace, poi , Angelo Gigliola della classe quinta del Liceo Scientifico “Leo” di San Vito dei Normanni, in autonomia ha partecipato per la categoria “Adulti”, sezione Poesia, classificandosi primo, confermandosi sul podio come l’anno scorso, quando, però, aveva partecipato nella categoria Scuola: nella motivazione del premio, questa volta, si esalta la capacità del giovane ‘adulto’ di rievocare nei suoi versi echi letterari di tono epico mediante un lessico ardito quanto ricercato. Versi tra due mari, terra tra due mari la Puglia bella e propositiva, che non è solo terra di caporalato e di scafisti. E’ terra di cultura e di studi, l’IISS Marzolla Leo Simone Durano lo sa, e s’impegna ogni giorno nella formazione umana, culturale, civile dei suoi alunni. E’ così che qualcuno, ad esempio Francesca Moriconi ed Andrea Francioso, dell’ex VA 2017-2018 del Marzolla, scrive ai propri docenti, ringraziandoli con affetto e stima sincera per comunicare il superamento dei test per Medicina con ottimi punteggi; è così che, con grande soddisfazione per docenti e Dirigente, si cimentano nella scrittura per scopi estetici gli alunni dello Scientifico Leo di San Vito, che non hanno la testa solo tra i numeri, e quelli dell’Artistico, avvezzi a tonalità di colori quanto a ritmi poetici e letteratura. I prestigiosi riconoscimenti ottenuti nel concorso nazionale promosso dall’Associazione Thazamaski, che “investe” in fiducia verso i giovani scrittori, è l’ulteriore conferma di quella formazione di qualità su cui l’IISS Marzolla Leo Simone Durano lavora ogni giorno.