Provincia, il tavolo del centrodestra non decide

LECCE- Sul tavolo i nomi di Marra e Mellone ma fittiani ed Udc tacciono

Tutti presenti al tavolo del centrodestra per la valutazione del nome per la candidatura alla presidenza della Provincia. Tutti presenti anche coloro che, seppur appartenendo alla coalizione, sono ormai alla corte del Presidente Emiliano. I nomi proposti ufficialmente quelli di Marra e di Mellone, quest’ultimo già autocandidatosi a prescindere dai partiti ma in prima battuta rigettato dal Pd di Morciano e dai fittiani più propensi ad un candidato di transizione in accordo trasversale, e quello di Forza Italia rappresentato dal sindaco di Squinzano. Presenti, a proposito della corte di Emiliano, le rappresentanze di Puglia Popolare ed Udc . Fitto già chiamò il Presidente della Regione per avere un’indicazione di massima sulle sue preferenze e, con la riproposizione al tavolo del centrodestra del civico primo cittadino di Nardo, il partito di Cassano spera nell’accordo. Si perché Pippi Mellone, pur non essendo di sinistra, ha avallato a Lecce ,con il consigliere Fragola, la maggioranza di Salvemini. La posizione critica però, proprio ieri in consiglio comunale del suo riferimento ha suonato come un campanello d’allarme sia per Salvemini che per lo stesso Delli Noci. Come dire: a Lecce avete l’anatra zoppa ma attenti che esco dalla coalizione se vi opporrete al mio nome. Dalla sua, di Mellone, la certezza che possa non esser indigesto ad un parte del centrodestra, sperando nella disponibilità del Governatore per portare sulle sue la silente Udc e la più predisposta Puglia popolare ma i democratici leccesi sembrano ben certi di altro. Martedì nuovo tavolo del centrodestra per trovare una quadra o sancire la rottura per la trasversale visione tra Morciano, fittiani e gruppo Emiliano.