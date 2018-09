Passo falso della Virtus Francavilla che perde in casa della Sicula Leonzio nella quarta giornata del campionato di serie C Girone C.

La gara è decisa da un gol di D’Angelo al minuto 11; nonostante l’impegno e la voglia di riacciuffare la gara per i brindisini non c’è nulla da fare.

Nella 5^ giornata, sabato 6 ottobre, al Fanuzzi di Brindisi arriverà la Casertana, altra gara difficile da preparare con meticolosità.

IL TABELLINO

SICULA LEONZIO – VIRTUS FRANCAVILLA 1-1

Sicula Leonzio: Narciso, Talarico, Laezza, Ferrini, Squillace, Gammone, Giunta, D’Angelo, Sainz-Maza (18’st Rossetti), Gomez, Ripa (18’st Aquilanti). A disp: Polverino, Lacagnina, Brunetti, Esposito, Palermo, De Felice, Russo, Vitale. All. Bianco

Virtus Francavilla Calcio: Tarolli, Cason (45’st Vukmanic), Monaco (1’st Anastasi), Pino (35’st Sparacello), Caporale, Folorunsho (15’st Lugo Martinez), Vrdoljak, Albertini, Partipilo, Sarao, Sirri. A disp: Turrin, De Luca, Arfaoui, Ciarcelluti, Zizzi, Petruccetti, Mastropietro, Siljc. All. Zavettieri

Arbitro: Alessandro Chindemi di Viterbo ( Simone Assante di Frosinone-Gaetano Massara di Reggio Calabria)

Marcatori: 11’ pt D’Angelo (S)

Note: Ammoniti: Gammone; Giunta (SL) Caporale, Anastasi (VF)