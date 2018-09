Venerdì in consiglio comunale la delibera di pre-dissesto

LECCE – “Violazioni di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione ed irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’Ente”. E’ il primo punto della delibera che venerdì sarà portata in votazione al Consiglio Comunale di Lecce al margine della delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di Puglia. Per tali motivi il consiglio comunale di Lecce tenterà di approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata compresa tra i 4 ed i 20 anni.

Il piano di riequilibrio dovrà contenere “le eventuali misure correttive adottate dal Comune in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, la puntuale ricognizione dei fattori di squilibrio rilevati e dell’eventuale disavanzo di amministrazione, l’individuazione con relative quantificazioni e previsione dell’anno di effettivo realizzo di tutte le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio“. Per tutto ciò e per la bonifica economica dell’ente per tutto il periodo del piano previsto, “il Comune può deliberare aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte”.

Così come il Comune di Lecce “per accedere al fondo di rotazione deve adottare misure di riequilibrio come la riduzione delle spese di personale in particolare attraverso l’eliminazione dei fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, così come entro il termine di un quinquennio una riduzione di almeno del 10% delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi“.

In Sintesi venerdì sarà la prova politica della presenza di una maggioranza partendo dalla delibera. Il tutto per evitare un dissesto attraverso tagli di spese ed innalzamento di aliquote o tariffe dei tributi locali.