Riqualificare il cavalcavia di Via Lequile: il Comune ci prova

LECCE – La Giunta comunale, riunitasi in mattinata, ha approvato la partecipazione all’Avviso pubblico emanato dalla Regione Puglia per “Manifestazione di interesse per contributi regionali in conto capitale in favore di interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti all’art. 3 L.R. 13/2001”.

L’intervento di messa in sicurezza e risanamento col quale il Comune di Lecce si candida al suddetto avviso interesserà il cavalcavia di Via Lequile – svincolo P.O. Vito Fazzi, per un importo complessivo pari a 49.215 euro di cui 27.680 di contributo regionale.

Durante l’intervento dello scorso 24 settembre, i Vigili del Fuoco hanno proceduto ad una verifica dell’intradosso del cavalcavia, effettuando la rimozione solo di modeste parti di calcestruzzo pericolanti, ma evidenziando la necessità di procedere al risanamento della struttura, al fine di evitare l’ulteriore degrado dei ferri di armatura.