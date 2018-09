Lecce: rientro movimentato per i giallorossi

LECCE (di M.C.)– I giallorossi dopo la vittoria di Livorno avevano programmato un allenamento a Pisa al mattino che poi è saltato; inoltre la società ha dovuto rivedere completamente il programma di rientro a causa della chiusura dell’aeroporto di Pisa per i noti problemi che stanno attanagliando la città toscana, e quindi la compagine è rientrata fino a Roma in pullman e poi in aereo nel Salento.

Domani pomeriggio è previsto un allenamento a porte chiuse nel quartier generale di Martignano per incominciare a preparare la sfida di sabato contro il Cittadella.

Da valutare inoltre le condizioni di Petriccione.