Troppa puzza da impianto rifiuti di Poggiardo, stretta sull’organico

POGGIARDO- Per provare a risolvere il problema dei cattivi odori provenienti dall’impianto di trattamento dei rifiuti di Poggiardo, è pronta la stretta sul conferimento dell’organico. Lo ha annunciato il presidente dell’Ager, Gianfranco Grandaliano, ai 46 sindaci che ha incontrato in mattinata a Poggiardo.

Nelle prossime ore, l’Ager invierà a tutti i Comuni dell’ex ATO LE 2 una richiesta formale per ricevere, entro dieci giorni, i quantitativi di rifiuti organici raccolti quotidianamente nel territorio di riferimento, che dovranno essere smaltiti in impianti di compostaggio disponibili in Puglia. Una volta comunicati i dati, i Comuni interessati si sono impegnati a ottimizzare, entro e non oltre 30 giorni, la raccolta differenziata della frazione organica, allo scopo di permettere all’Agenzia di predisporre un percorso virtuoso che preveda un piano di controllo dei conferimenti e di corretto smaltimento dei rifiuti organici negli impianti individuati e preposti ad accogliere tale tipologia di rifiuto. L’impianto di trattamento meccanico biologico di Poggiardo, quindi, dovrà essere destinazione, così come espressamente previsto dalla legge, esclusivamente di rifiuti secchi non riciclabili.