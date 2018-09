World Top Model Italia: in finale la romana Chiara Indino

PRESICCE- Si chiama Chiara Indino, ed è romana la top model che sabato sera ha conquistato la fascia della più bella e quindi il titolo di finalista nell’edizione 2018 del World Top Model Italia , finale nazionale del concorso di scena nella magica cornice del Salento, presso La Casarana Wellness Resort diretta dal 2011 dal manager Matteo Alibrando. L’evento è stato organizzato da Fiore Tondi. A condurre la serata l’attrice Miriam Galanti, prestata per l’occasione alla conduzione insieme a Simone Ripa. In passerella per il prestigioso concorso di bellezza giunto alla 28esima edizione 35 splendide ragazze che hanno indossato abiti di stilisti di alta moda, tra cui Kuea, Eva Luna, Axa Moda e Luigina Epifani. World Top Model Italia, si conferma tra gli eventi più importanti della Fashion Industry a livello nazionale e internazionale. La finale Mondiale si terrà il 15 dicembre in Cina. Moltissimi gli ospiti che si sono alternati sul palco, tra cui il cantante Gabriel Valenzuela e il gruppo eccellenza della Puglia nel ballo tipico del Salento, “Pizzica”, accompagnati dalle note del maestro Roberto Esposito.

Chiara Indino ha conquistato la giuria formata dal suo presidente Luigi De Filippis, produttore della DreamWorldMovies di cui è imminente nelle sale l’uscita dell’ultimo film “Scarlett” per la regia di Luigi Boccia, con protagonista Miriam Galanti); l’attore e regista Gilles Rocca, Stefano Mosetti ( generale manager Kyani); la giornalista Carolina De Laurentiis, Giuseppe Leanza, l’imprenditore Luigi Ciotola e tanti altri.

Importante novità di quest’anno la possibilità per tutte le modelle di formarsi gratuitamente presso l’accademia di World Top Model . La finalista romana, insieme alle altre concorrenti che rappresenteranno le 50 nazioni presenti all’evento in Cina, combatterà per portare il titolo mondiale in Italia.