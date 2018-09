Lecce subito in campo; lunedì la rifinitura al Via del Mare

LECCE – Subito in campo i ragazzi di Liverani, subito a calcare dopo poche ore dalla gara vinta contro il Venezia, il manto erboso del Via del Mare, per preparare velocemente la trasferta di Livorno. Tutti a disposizione, la porta dell’infermeria rimane socchiusa col solo Riccardi che continua il suo lavoro personalizzato e si avvicina piano piano al rientro. L’unico su cui non potrà disporre il tecnico romano è lo squalificato Lucioni.

La squadra sosterrà l’allenamento di rifinitura lunedì mattia sempre al Via del Mare a porte chiuse. Poi la partenza per la Toscana.