Emiliano e Cassano, accordo raggiunto. Stea in giunta

BARI-Gianni Stea è il nuovo assessore all’Ambiente della Regione Puglia. La nomina, che si attendeva perché nell’aria da settimane, sancisce l’accordo tra il governatore e la lista civica di Massimo Cassano, ex sottosegretario al Lavoro poi passato in Forza Italia. Stea eletto fra i banchi del centrodestra aveva tentato anche lui un ritorno in Forza Italia ma poi era approdato nella civica Puglia Popolare. Pronto anche il decreto di nomina ad assessore di Cosimo Borraccino, tarantino di Sinistra Italiana. La sua nomina, ora che i rapporti con il governatore sono tornati sereni, sarà ufficializzata a breve.