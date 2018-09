Cinema Teatini, oltre 6mila spettatori

LECCE- Per 63 giorni d’estate, proiezioni all’aperto che hanno accolto 6.383 spettatori: sono i numeri dell’ “arena sotto le stelle” promossa nel chiostro dei Teatini dall’assessorato alla Cultura. Finita al centro delle polemiche per l’affidamento diretto alla cooperativa Don Bosco, l’iniziativa ha dato a quanto pare buoni frutti, presentati in mattinata all’Open Space.

“Una bellissima idea che ci impegniamo a rinnovare e migliorare”, ha detto il sindaco Salvemini. Per l’assessore Antonella Agnoli, si è “riusciti a far scattare nel pubblico l’idea che lì non si svolgeva un evento ma c’era una continuità”. Non ha dubbi Daniela Serafini, presidente della Cooperativa Don Bosco: secondo i dati del bollettino cinematografico a cui si comunicano giornalmente numero di spettatori e incassi, i Teatini sono stati “il fenomeno dell’estate in Puglia e Basilicata, risultando spesso in testa alla classifica rispetto a tutti gli altri schermi di queste due regioni”.