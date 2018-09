Liverani recupera tutti. Vivarini col dubbio Ardemagni

LECCE (di M.C.) – Liverani recupera anche Pettinari, solo il lungodegente Riccardi prosegue il suo lavoro personalizzato, e con Bovo in più nel reparto arretrato pensa a come schierare il Lecce ad Ascoli sabato 15 settembre alle ore 15:00; manderà nella mischia subito l’esperto centrale accanto a Lucioni oppure riproporrà la coppia Lucioni – Meccariello?

La società di Via Col. Costadura ha messo nelle mani del tecnico romano una buona macchina per percorrere il cammino del campionato di serie B e raggiungere la meta di una salvezza tranquilla, obiettivo basilare e imprescindibile per proseguire sulla strada del progetto che è ben più ampio e con traguardi più ambiziosi da agguantare stagione dopo stagione.

C’è ancora da risolvere la grana Chiricò e su questo versante il club giallorosso è ancora in silenzio; il calciatore brindisino potrebbe finire fuori lista. Partenza nella Marche anticipata a giovedì pomeriggio.

In casa Ascoli, Vivarini, dopo aver provato il 4-3-1-2 nell’amichevole contro la Vis Pesaro, nella partitella di allenamento ha riproposto il robusto 3-5-2 che però nelle prime due giornate ha fruttato soltanto un punto; nel corso del test amichevole Ardemagni si è fermato per una contusione alla caviglia, le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

In conferenza stampa l’attaccante ex Lecce, Beretta, ora bianconero, ha fatto i complimenti alla sua ex squadra per il tipo di gioco espresso nelle prime due giornate e sul modulo del suo Ascoli ha affermato che con il 4-3-1-2 la squadra può verticalizzare meglio e di più.

Le scelte dei due mister le scopriremo solo quando arriverà la distinta ufficiale di gara, per ora cresce la curiosità e nell’attesa continuano le supposizioni.