Da aprile, volo diretto Brindisi-Rotterdam

BRINDISI- Novità nell’aeroporto del Salento, dove dal primo aprile 2019 sarà attiva la tratta Brindisi-Rotterdam: il primo collegamento della Puglia con la città olandese. I voli, che saranno gestiti da una nuova compagnia low cost, avranno cadenza bisettimanale (mercoledì e sabato) utili magari per gli short week end o per un soggiorno più lungo. “Grazie a questo volo – afferma Tiziano Onesti Presidente di Aeroporti Puglia- che oltre a migliorare l’offerta complessiva dello scalo facilita l’incoming da un mercato turistico in forte espansione, la Puglia si collega a una città che è sede del più importante porto europeo”. “Una rete capillare di destinazioni – conclude – e la crescita, per numero e importanza, dei vettori presenti sui nostri aeroporti, costituiscono le condizioni ideali per soddisfare la crescente domanda di trasporto, anche riferita a diversi segmenti di traffico, e per migliorare l’accessibilità alla nostra regione”.