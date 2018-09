Duemila interventi, protesi hi-tech e Rete Traumatologica: così l’Ortopedia del “Vito Fazzi” fa scuola

LECCE- Oltre 1700 interventi chirurgici nel 2017 e un trend che toccherà quota 2mila nel 2018. Sono i grandi numeri del reparto di Ortopedia e Traumatologia del “Vito Fazzi” di Lecce, diretto dal dr. Giuseppe Rollo da 12 anni. 36 posti letto attorno ai quali ruota un’équipe formata da 10 medici e 32 infermieri, sempre col paziente al centro di ogni attività. E poi la capacità di fare rete, a tutti i livelli: tra i medici, con i reparti del “Fazzi” impegnati sul fronte dei grandi traumi (Chirurgia, Neurochirurgia, Rianimazione ecc.) e con gli altri Ospedali del territorio.

Un “modello” che dall’inizio dell’anno ha prodotto 3722 prestazioni in sala gessi (medicazioni o immobilizzazioni). Un impegno costante che, ad oggi, ha consentito di realizzare 1315 interventi di chirurgia media e maggiore. Un patrimonio di attività e d’esperienza costruito nel tempo e condiviso con la comunità scientifica, come testimoniano i 15 articoli pubblicati su riviste internazionali negli ultimi mesi.

L’Ortopedia di Lecce è stata la prima in Puglia a ricostruire il legamento crociato posteriore con una tecnica mini-invasiva ed è centro di riferimento per il trattamento delle non consolidazioni o ritardi delle ossa di qualsiasi distretto. Inoltre, in collaborazione con l’Università di Perugia il reparto sta lavorando per migliorare una nuova metodica di trattamento della frattura di femore in pazienti pediatrici. Rilevante, poi, il capitolo hi-tech legato all’affinamento della tecnica che prevede la realizzazione di protesi su misura in titanio nelle revisioni difficili dell’acetabolo, con il ricorso ai più moderni ritrovati della biotecnologia e l’impiego di Tac 3D.