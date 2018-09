Ritrovato il 13enne scomparso in bici: voleva fare un tuffo nel mare del Salento. I sindaci lo ospitano

LECCE- Ha un lieto fine la storia del ragazzino sognatore di Lavarone, il comune in provincia di Trento dal quale Valerio Bertoldi, 13 anni, si era allontanato il 3 settembre scorso a bordo di una mountain bike bianca. Il suo desiderio? Un tuffo nel mare del salento.

Ha percorso diversi chilometri, gettando nella disperazione la sua famiglia che si era mobilitata insieme ai soccorritori per le ricerche. Per fortuna è ritrovato sano e salvo da una pattuglia della Polstrada di Badia Polesine all’altezza del casello di Piacenza. È stato lo stesso sindaco del comune di Lavarone a comunicare la notizia, ringraziando l’organizzazione della protezione civile e tutte le associazioni che hanno partecipato alla ricerca.

Una storia che nel salento ha avuto grande risonanza anche grazie al post pubblicato dalla scrittrice Catena Fiorello in cui si legge: “Se non fosse per la paura che hanno provato i suoi genitori, ci sarebbe da definire questa storia solo con una parola, romantica. Lo immagino, mentre pedala rincorrendo il suo sogno. E se fossi un sindaco di un qualunque posto di mare pugliese (ma anche dell’entroterra), inviterei lui e la sua famiglia a trascorrere una settimana nel suo paese”.

Un appello che è stato accolto immediatamente da tante persone e da diversi comuni. Ad esempio Annamaria Errico, presidente del consiglio comunale di Racale scrive: con immenso piacere ti comunico che una struttura ricettiva del mio Paese, Via Monti hotel, si è già messa in contatto con il Comune di Lavarone e con un’associazione del posto per esprimere la volontà di ospitare gratuitamente per una settimana il ragazzo e la sua famiglia.

E cosi Fulvio Pedone, sindaco di Lizzanello : cara catena, per la famiglia del giovane sognatore di Lovereto abbiamo a disposizione una barca a vela che salpa da Gallipoli e naviga verso Leuca per poi approdare a San Foca. La famiglia sarà ospite dell’imbarcazione per 6 giorni. Saranno coinvolti i sindaci locali dei porti interessati ed il presidente della provincia, sarà una festa del Salento…. a bordo la cabina armatoriale é allestita anche per ospitare una coppia d’eccezione specializzata nei sogni d’amore.

insomma, i sogni a volte si realizzano, soprattutto se inseguiti con caparbietà e coraggio. Come sempre, risponde Catena , GRANDE SALENTO. SALENTO DE CORE!!! E non sono gli unici in Puglia ad aver offerto ospitalità a queste persone.