“Io non delego”: l’inno alla libertà viaggia sul web

LECCE- Viaggia sul web un inno alla libertà, un invito al risveglio dei popoli. Si tratta del brano scritto da Antonio Carelli dal titolo IO NON DELEGO. Nelle immagini scene di vita, di una battaglia vissuta e momenti di una città dove gli artisti si esibiscono. Una canzone-documentario, cantata insieme a Stefania Bove, in cui vi è una presa di posizione per un viaggio verso la consapevolezza, in cui si cerca una risposta popolare contro Tap, esaltando l’idea di un mondo senza schiavi, senza padroni, senza sfruttatori, dove la libertà è una conquista.