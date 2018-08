LECCE – Province al voto nei prossimi mesi: la decisione ratificata da Upi. Si è riunito oggi il Direttivo Regionale dell’UPI, l’Unione delle Province Italiane. Nei prossimi giorni le province di Puglia insedieranno ufficialmente i seggi elettorali: non avendo il decreto Milleproroghe detto nulla sulla materia delle Elezioni Provinciali queste si terranno con la formula della riforma Del Rio, ossia senza la partecipazione popolare ma con il voto affidato agli amministratori del Salento e delle singole province chiamate al voto. Separatamente, sia pure per poche settimane si procederà prima al voto per i nuovi presidenti di provincia e poi a quello per il rinnovo dei consigli provinciali. Lo fa sapere il presidente della Privincia di Lecce e presidente dell’Upi Antonio Gabellone.

L’UPI ha anche chiuso in pieno equilibrio, con una sua delibera, l’ultimo bilancio che lascia la possibilità di ben operare al prossimo direttivo che si insedierà.

Per quanto riguarda lo spinoso tema dei trasferimenti dei finanziamenti mancati dalla Regione alle province, fermi al 2015, le province di Puglia dopo un ultimo sollecito al Presidente Emiliano hanno deciso di adire alle vie legali per il riconoscimento di quanto spettante e mai liquidato per il funzionamento degli enti.