Turisti truffati adottati dal paese, il governatore toscano elogia Uggiano La Chiesa

UGGIANO LA CHIESA- “Da voi una lezione di normalità e solidarietà contro l’Italia degli egoismi e dei muri”. È il cuore della lettera scritta dal governatore della Regione Toscana Enrico Rossi al sindaco di Uggiano La Chiesa Salvatore Piconese e alla sua comunità. Arriva dopo l’eco che ha avuto la vicenda dei due turisti di Massa, che rimasti truffati dopo aver prenotato una casa vacanze lì, sono “adottati” dal paese e hanno anche ricevuto la cittadinanza onoraria.

“È un ringraziamento a nome della Regione Toscana, a cui aggiungo anche il mio grazie personale, fortemente convinto”, ha scritto Rossi. “I tuoi concittadini, per spiegare cosa hanno fatto – ha aggiunto -, hanno parlato di un senso di solidarietà e dell’accoglienza per loro normale. In questa Italia, dove al contrario gli egoismi prendono campo e dove si ritiene che i problemi possano essere affrontati semplicemente alzando muri, abbiamo bisogno della normalità di Uggiano La Chiesa”.

Il governatore toscano ha ribadito che sarà propria cura invitare il sindaco di Uggiano La Chiesa a una delle iniziative che la Regione promuoverà sul tema dei diritti, della solidarietà e dell’accoglienza.