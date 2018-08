“Patto per la Puglia” fermo al palo. Segreteria PD nomina Massa coordinatore

LECCE – La segreteria provinciale del Pd leccese parla di un “Patto per la Puglia” fermo al palo, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione della metropolitana di superficie, “che risulta essere integralmente finanziata e già dotata di progettazione esecutiva”

“Se dobbiamo dire la verità, e non c’è motivo per non dirla -scrivono- del “Patto per la Puglia” nella nostra Provincia molto si è sentito parlare, ma nulla si è visto. Da settembre, è doveroso affrontare la questione nella sua complessità, il tempo passa, il silenzio e i dubbi inevasi restano. Siamo certi che il Presidente della Regione non lascerà inevasa una domanda non solo legittima, ma doverosa; con le modalità che riterrà più opportune e con la nostra scontata disponibilità ad ascoltarlo dovunque riterrà. Per seguire più attentamente gli sviluppi del “Patto per la Puglia” la segreteria provinciale di Lecce ha nominato l’On. Federico Massa coordinatore delle iniziative da porre in essere”.