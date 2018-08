Crollo del ponte a Genova: un unico dolore. Il cordoglio della Puglia. Otranto annulla spettacolo pirotecnico

GENOVA- Una tragedia che riguarda l’Italia intera, quella del crollo del ponte a Genova, con 23 morti accertate, tra cui un bimbo di nove anni, mentre si continua a scavare tra le macerie e il bilancio è destinato ad aggravarsi. Dieci i dispersi, 16 i feriti.

“La Puglia è vicina alla città di Genova e alla Regione Liguria in questa tragica giornata e si unisce al dolore, immenso, che tutti gli italiani stanno provando in queste ore”. Sono le parole di cordoglio del presidente della Regione Michele Emiliano a nome di tutti i cittadini pugliesi.

A Otranto, si è deciso di annullare, per rispetto al lutto, lo spettacolo pirotecnico in programma per la serata nell’ambito dei festeggiamenti dei Santi Martiri.