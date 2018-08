Case vacanza fantasma: controlli serrati, persino le agenzie si affidano agli abusivi

SALENTO – I dati a livello nazionale dicono che una casa vacanze su due è affittata in nero. E che la Puglia è una delle tre regioni maggiormente interessate dal fenomeno, assieme a Toscana e Lazio. Lo dicono i controlli svolti dalle Fiamme Gialle sui proprietari di seconde e terze case per gli affitti nelle località turistiche: degli 895 complessivamente svolti a livello nazionale, la metà irregolare. Sono 539 le violazioni rilevate da metà giugno a oggi.

Nel Salento, il comando provinciale della Guardia di Finanza sta battendo palmo a palmo le zone più frequentate, Gallipoli in testa, ma anche Porto Cesareo, Lecce, Otranto. Nonostante si sia alle soglie del Ferragosto, anche gli uffici comunali sono a lavoro per incrociare i dati. A Gallipoli, in particolare, sta emergendo un fenomeno nel fenomeno: spesso sono le stesse agenzie viaggi a veicolare i flussi di vacanzieri verso abitazioni affittate in nero. Non a caso nei giorni scorsi i titolari sono stati convocati dalla dirigente dell’Ufficio Turismo e si sono giustificati riversando le colpe sui proprietari stessi. I funzionari comunali, dunque, hanno provveduto a convocare ad uno ad uno i titolari delle abitazioni oggetto di contratto con le agenzie, chiamandoli al telefono per evitare scuse di mail o posta mai arrivata. E li hanno costretti a compilare direttamente sotto i loro occhi la registrazione sul portale online.

A questo si sommano le ispezioni dei siti di annunci e delle pagine Facebook spesso utilizzati da proprietari di b&b. Entro gli inizi di settembre, si conosceranno i dati anche dell’evasione della tassa di soggiorno. A Otranto, il problema degli affitti in nero è avvertito poco: “C’è una componente fisiologica – spiega il sindaco Pierpaolo Cariddi – ma non è particolarmente alta perché quando riscuotiamo la tassa di soggiorno le cifre restano sempre importanti, nell’ultimo anno vicine al milione di euro”. L’analisi definitiva, anche in questo caso, è rimandata a settembre.