Caporalato, Emiliano si gioca la carta Boncuri: “Questo è modello pugliese”

NARDO’- Il presidente della Regione Michele Emiliano si gioca la carta Boncuri. “Questo è il nostro modello”, ripete davanti alle telecamere, per allontanare le ombre che sulla Puglia si sono allungate dopo la doppia strage di braccianti a Foggia, 16 quelli morti nel duplice incidente stradale dei giorni scorsi, al ritorno da una giornata di lavoro sui campi di pomodori.

Emiliano parla di modello Nardò. Lo fa anche in virtù del fatto che la Prefettura di Lecce ha annunciato di essere stata contattata dal Viminale per inoltrare tutta la documentazione di quello che per Roma è un esempio da esportare altrove, mentre per la Cgil di Lecce è una realtà piena di ancora troppi buchi.

Per il sindaco Pippi Mellone, invece, mancano solo alcune questioni di dettaglio, come l’attivazione del servizio mensa.

Nelle prossime ore partirà anche il servizio di trasporto pubblico dei migranti sui campi di raccolta. Un nodo cruciale da sottrarre ai caporali. Emiliano in mattinata a Boncuri è arrivato anche per questo, per dire che i fondi pubblici la Puglia li ha spesi per colmare le falle di un sistema agricolo che da solo scaricherebbe ancora di più il suo peso sui più deboli.