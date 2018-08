Margherita o marinara: in Piazza Mazzini c’è “Lecce Pizza Village”

LECCE- Pizza di qualità, nella versione salentina o napoletana, birra doc e tanta buona musica per la festa di “Lecce Pizza Village” in scena fino a domenica 5 Agosto in piazza Mazzini. La manifestazione è organizzata per il quarto anno consecutivo dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro con il patrocinio del Comune di Lecce e di Confcommercio Lecce, e quest’anno vede protagonista il gruppo dei Maestri pizzaioli gourmet salentini (Mpgs) di Confcommercio Lecce, guidati da Marco Paladini, insieme ai maestri del Master Pizza & Street Food Vesuviano guidati da Luigi Pirozzi.

Il tutto nella centralissima piazza leccese ospita la più grande pizzeria a cielo aperto della Puglia. Attorno alla fontana sono infatti allestiti ben 1200 posti a sedere e 11 forni a legna mobili, con oltre 40 pizzaioli salentini e napoletani. Le specialità da degustare ogni sera sono due, la pizza margherita e la pizza marinara, ma c’è anche spazio per gustare la pizza senza glutine e seguire diversi forum tematici.

Inoltre ospite questa quarta edizione è il maestro MARCO FUSO, 38 anni, leccese trapiantato a Londra che terrà alcuni workshop in prima serata per poi far degustare le sue specialità al grande pubblico.

Stand aperti dalle ore 19 (inizio concerti, ore 22). Info e aggiornamenti sulla pagina Facebook “Lecce Pizza Village”.