Xylella, Fitto e De Castro, ultima tappa da Emiliano: “Ora il piano per aiuti immediati”

BARI – L’ultima tappa del giro istituzionale è nel palazzo presidenziale di Lungomare Nazario Sauro. Gli europarlamentari Raffaele Fitto e Paolo De Castro, dopo aver incontrato i commissari europei Andriukaitis e Hogan, il ministro Centinaio, il presidente della Provincia Gabellone e le associazioni di categoria, hanno incontrato il governatore di Puglia Michele Emiliano. Anche in questo caso l’obiettivo era quello di trovare la più ampia condivisione attorno al piano di ricostruzione post-xylella, che prevede degli incentivi per la rinascita paesaggistica e olivicola del territorio. Supporto incassato. Nei prossimi giorni, dunque arriverà la sintesi del lavoro svolto, “suscettibile di modifiche”. “Nelle prossime ore – ha detto Fitto al termine dell’incontro – con Paolo De Castro rappresenteremo un sinesi di questo percorso istituzionale con il merito delle questioni a cui facciamo riferimento, per avere un ristoro urgente nei confronti degli agricoltori ma al tempo stesso, dare un prospettiva seria alla riprogrammazione complessiva dell’agricoltura pugliese in generale”.

Cosa prevede, dunque? La nascita di un PSR nazionale destinato proprio a sostenere i piccoli e grandi agricoltori nel mancato introito causato dalla batteriosi: “Una misura del genere – ha aggiunto De Castro – avrebbe il vantaggio di chiamare a sostenere con risorse nazionali. Quindi, risorse nazionali, risorse delle altre regioni confinanti, risorse della Regione Puglia, avrebbero il potere di creare un massa critica cofinanziata dall’Unione Europea che dia una risposta immediata, partendo da un sostegno di mancato reddito. Quindi, anche i piccoli olivicoltori potrebbero avere un immediato ristoro, naturalmente impegnandosi a reimpiantare estirpando le piante infette“.